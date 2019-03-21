A Milli Takım, Arnavutluk Maçına Hazır
12 dakika önce
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım, maçın oynanacağı stadyumda hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Arnavutluk
ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım, maçın oynanacağı stadyumda hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Loro Boriçi Stadyumu'nda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın bir kısmı basına açık yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan Güneş, gribal enfeksiyona yakalanan Hasan Ali
'yi dinlenmesi için otele gönderdi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ali yarın maç kadrosunda yer alacak.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
Milli Takımda Hasan Ali Kaldırım İdmanı Yarıda Bıraktı
Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!
İYİ Parti Resmi Twitter Hesabı Bakan Akar'ın Sözlerine Esprili Bir Dille Yanıt Verdi
Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil