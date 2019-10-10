A Milli Takım, Arnavutluk maçına hazır

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tersisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde A Milli Takım, antrenman öncesi toplantı gerçekleştirdi. Şenol Güneş'in öğrencileri, gerçekleştirilen toplantısı sonrası ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından pas çalışması gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.
ANTRENMAN ÖNCESİ 'BARIŞ PINARI' HAREKATINA DESTEK
A Milli Takım'da oyuncular, antrenman sahasına " Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankartla çıkarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını gösterdiler.
A Milli Takım, Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.