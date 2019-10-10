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A Milli Takım, Arnavutluk maçına hazır

1 saat önce

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tersisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde A Milli Takım, antrenman öncesi toplantı gerçekleştirdi.

A Milli Takım, Arnavutluk maçına hazır, System.String[]

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tersisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde A Milli Takım, antrenman öncesi toplantı gerçekleştirdi. Şenol Güneş'in öğrencileri, gerçekleştirilen toplantısı sonrası ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından pas çalışması gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.


ANTRENMAN ÖNCESİ 'BARIŞ PINARI' HAREKATINA DESTEK


A Milli Takım'da oyuncular, antrenman sahasına " Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman Ordumuzun Yanındayız" yazılı pankartla çıkarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını gösterdiler.


A Milli Takım, Arnavutluk ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş, Arnavutluk, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:41 
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