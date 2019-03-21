Son Dakika Haberleri: A Milli Takım Arnavutluk'ta

A Milli Takım Arnavutluk'ta

2 saat önce

Yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye geldi.

A Milli Takım Arnavutluk'ta, System.String[]
Yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye geldi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bu ülkeye geldi. Konaklayacağı otele yerleşen ay-yıldızlı kafileyi az sayıda Türk taraftar tezahüratlarla karşıladı. Milliler yarınki maç öncesi son antrenmanını bugün TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Loro Boriçi Stadı'nda yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Arnavutluk - Türkiye mücadelesi yarın TSİ 22.45'te başlayacak. - İŞKODRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Futbol, A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Spor
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