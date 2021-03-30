A Milli Takım'da 2 değişiklik

Dünya Kupası Eleme mücadelesinde Letonya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleşti.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda gruptaki üçüncü maçında Letonya'yı ağırlayan A Milli Takım'da ilk 11'de 2 değişiklik yaşandı. Kaan Ayhan yerine ilk 11'de Ozan Kabak'a şans veren Teknik Direktör Şenol Güneş, sol bekte de Umut Meraş'ın yerine Caner Erkin'i sahaya sürdü. Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan da kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı. A Milli Takım, Letonya karşısına şu 11'le çıktı:

"Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)