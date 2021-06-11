A Milli Takım'da 8 oyuncu ilki yaşadı

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Takım'da 8 oyuncu ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.

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