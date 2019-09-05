Son Dakika Haberleri: A milli takım'da andorra maçının hazırlıkları sürüyor
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A milli takım'da andorra maçının hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A milli takım'da andorra maçının hazırlıkları sürüyor, System.String[]
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 6'şarlı 3 gruba ayrıldıktan sonra yarı sahada pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Çalışma esnasında teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularla yakından ilgilendi ve direktiflerde bulundu.
Ay-yıldızlılarda sakatlıkları devam eden Nazım Sangare, Dorukhan Toköz ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer almadı. Enes Ünal ve Emre Belözoğlu ise takımla birlikte çalıştı. A Milli Takım'da dün yapılan antrenmanda ise sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder, aday kadrodan çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan görüntüler
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A Milli Futbol Takımı, Andorra, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:10 Kaynak: DHA
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