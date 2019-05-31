A Milli Takım'da Cenk Tosun aday kadrodan çıkartıldı
1 saat önce
A Milli Futbol Takımı'nda Yunanistan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun, aday kadrodan çıkartıldı.
A Milli Futbol Takımı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:13 Kaynak: DHA
'nda Yunanistan
maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun
, aday kadrodan çıkartıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Cenk Tosun, Fransa
ve İzlanda
maçlarının aday kadrosundan çıkartıldı. Mücadelenin 55'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen tecrübeli golcü, yerini Güven Yalçın
'a bırakmıştı. Sabah
saatlerinde Antalya
'da MR'ı çekilen Cenk Tosun, daha sonra eşiyle birlikte öğle saatlerinde İstanbul
'a gitti.
- Antalya
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