A Milli Takım'da forma numaraları belli oldu

A Milli Takım futbolcularının EURO 2020'de giyeceği formalarda yazacak isimler ve numaraları açıklandı.
UEFA EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nda oyuncuların formalarında taşıyacakları isim ve numaralar belli oldu.
Milliler şu forma numarası ve isimle mücadele edecekler:
1- Mert
2- Zeki Çelik
3- Demiral
4- Çağlar
5- Okay
6- Ozan
7- Cengiz Ünder
8- Dorukhan
9- Karaman
10- Çalhanoğlu
11- Yusuf Yazıcı
12- Altay
13- Umut
14- Taylan
15- Ozan Kabak
16- Enes
17- Burak
18- Rıdvan
19- Orkun
20- Abdülkadir
21- Kahveci
22- Kaan
23- Uğurcan
24- Kerem
25- Mert Müldür
26- Dervişoğlu - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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