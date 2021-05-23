A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlılar, kamptaki beşinci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.Antrenmanı A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.