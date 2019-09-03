Son Dakika Haberleri: A milli takım'da hazırlıklar sürüyor
Son Dakika Spor Haber

A milli takım'da hazırlıklar sürüyor

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A milli takım'da hazırlıklar sürüyor, System.String[]
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 18.30'da başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 6 kişiden 3 gruba ayrıldıktan sonra kafa topu çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Çalışma, yarı sahada yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Top kapma ve pas çalışmaları ile çift kale maç sırasında teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncularına topu ayaklarından hızlı şekilde çıkarmaları ve oyunun yönünü değiştirmeleri konusunda uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan dün yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Nazım Sangare bugün çalışmada yer almadı. Nazım'ın yanı sıra Dorukhan Toköz, Ozan Tufan; kas sertleşmeleri olan Enes Ünal ve Emre Belözoğlu salonda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Okay Yokuşlu'nun ise tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etti. Sakatlık geçiren Yusuf Yazıcı ise idmanı yarıda bıraktı.
A milliler, Andorra ve Moldova maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Detaylar


Moldova, Andorra, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçında sahada olacak!
Dorukhan Toköz, Monaco'dan gelen teklifi reddetti! 12 Dev Adam, ABD karşısında! Mücadele uzatmalara gitti 12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:42:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A milli takım'da hazırlıklar sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]