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A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi - Son Dakika

A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi

21.06.2021 07:36

EURO 2020 defterini puansız kapatan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermediği oyuncu sayısı dikkat çekti. 26 kişilik oyuncu havuzundan Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal kadroya alındığı halde süre alamadı. Abdülkadir Ömür ise A Milli Takım'ın grupta oynadığı üç maçta da kadro dışı kaldı.

EURO 2020'yi eksi 7 averajla puansız kapatan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, kadro tercihleriyle eleştirileri oklarının hedefi oldu. Geniş kadroda yer alan 26 futbolcudan 8'i turnuvada forma giyme şansı bulamadı.

EURO 2020'DE SÜRE ALMAYAN FUTBOLCULAR

A Milli Takım'ın 26 kişilik geniş kadrosunda bulunan Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal ve Abdülkadir Ömür turnuvada hiç forma şansı bulamadı. Öte yandan Abdülkadir Ömür, EURO 2020'de oynanan üç maçta da kadroya giremeyen tek futbolcu oldu.

A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
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Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş, Milli Takım, Mert Günok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'da hocalık yapan Şenol Güneş, 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi - Son Dakika Spor


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