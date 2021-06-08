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SPOR A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları devam etti - Son Dakika

SPOR A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları devam etti

08.06.2021 20:39

SPOR A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları devam ettiUğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK / HARSEWINKEL, (Almanya) (DHA) - A Milli Takım, Euro 2020'nin açılış maçında karşılaşacağı İtalya mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

SPOR A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları devam etti

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK/ HARSEWINKEL, (Almanya) (DHA) - A Milli Takım, Euro 2020'nin açılış maçında karşılaşacağı İtalya mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Takım çalışmalarını Harsewinkel'de kamp yaptığı otelin sahasında sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre sahada görüşen A Milliler, ardından ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Sonrasında top kapma çalışmalarını yapan A Milli futbolcular, basına kapalı bölümde ise İtalya maçının taktik çalışmalarına devam etti.

A Milli Takım Almanya kampındaki son çalışması yarın TSİ 10.30'da gerçekleştirerek TSİ 16.00'da Roma'ya hareket edecek.

SPOR A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları devam etti
SPOR A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları devam etti
SPOR A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları devam etti
SPOR A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları devam etti

Milli Takım, Euro 2020, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları devam etti - Son Dakika Spor


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