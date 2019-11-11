Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'da kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroya alındı
Son Dakika Spor A Milli Takım'da kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroya alındı

A Milli Takım'da kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroya alındı

7 saat önce

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'da kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroya alındı, System.String[]

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor'da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Gökhan Akkan'ın yerine Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.

Altay Bayındır, İzlanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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