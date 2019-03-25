Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'da Kaptan Emre Belözoğlu Sakatlığı Nedeniyle Bu Akşam Oynanacak Moldova Maçında Forma...

A Milli Takım'da Kaptan Emre Belözoğlu Sakatlığı Nedeniyle Bu Akşam Oynanacak Moldova Maçında Forma...

6 dakika önce

A Milli Takım'da kaptan Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Moldova maçında forma giyemeyecek.

A Milli Takım'da Kaptan Emre Belözoğlu Sakatlığı Nedeniyle Bu Akşam Oynanacak Moldova Maçında Forma..., System.String[]
A Milli Takım'da kaptan Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Moldova maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu'na Milli Takım Kariyerinde İlk Kırmızı Kartı Gösteren Hakem, Moldova Maçını Yönetiyor Milliler Ozan Kabak'ın Doğum Gününü Kutladı THY Avrupa Liginde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe, Favori Olarak Gösterildi Beşiktaş, Avrupa Devlerinin Gözdesi Ajdin Hasic'i İstanbul'a Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:32:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'da Kaptan Emre Belözoğlu Sakatlığı Nedeniyle Bu Akşam Oynanacak Moldova Maçında Forma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]