A Milli Takım'da Kaptan Emre Belözoğlu Sakatlığı Nedeniyle Bu Akşam Oynanacak Moldova Maçında Forma...
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A Milli Takım'da kaptan Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Moldova maçında forma giyemeyecek.
A Milli Takım'da kaptan Emre Belözoğlu
sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Moldova
maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:26 Kaynak: İHA
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