Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal

A Milli Takım'da Letonya karşısında sahanın en iyi isimlerinden biri olan ve takımımıza bir penaltı kazandıran Mert Müldür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Kazanmamız gereken bir maçta kayıp yaşadığımızı belirten genç oyuncu, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal. Adamların yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi. Yenmemiz gereken maçtı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.