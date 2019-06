A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

A Milli futbol takımında Okay Yokuşlu, sakatlığ sebebiyle Fransa ve İzlanda maçlarının aday kadrosundan çıkartıldı. A Milli Futbol Takımı 'nın Yunanistan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sağ dizinden sakatlanan Okay Yokuşlu, Türkiye 'nin EURO 2020 grup elemelerinde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkartıldı. A Milli takımın Antalya kampında bir süredir tedavi gören Okay Yokuşlu, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu.

- İstanbul