A milli takım'da öncelikli hedef arnavutluk

İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçlar için bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Millilerde hedef iç sahada Arnavutluk'u yenerek deplasmanda Fransa ile final maçına çıkmak. Bu iki önemli karşılaşma öncesi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Efecan Karaca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, grupta avantajlı bir konumda bulunduklarını ifade ederek, "2020 Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek için altı müsabakayı geride bıraktık. Şimdi önümüzde Arnavutluk ve Fransa maçları var. Kasım ayında da İzlanda ve Andorra maçları var. Şu anda bulunduğumuz yer, avantajlı. Gideceğimiz yoldaki en büyük engel olarak gördüğümüz Arnavutluk maçını oynayacağız. Bu maçı kazandığımızda her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ARNAVUTLUK, HERKESİN BEKLEDİĞİNDEN DAHA FARKLI BİR TAKIM"

UEFA Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nun 7'nci maçında 11 Ekim'de İstanbul'da oynanacak Arnavutluk maçı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Şenol Güneş, "Arnavutluk da son dört maçın üçünü kazandı. Yeni bir yapılanmaya geçti, iyi de oynuyor. Son maçta da İzlanda'yı yendi. Herkesin beklediği Arnavutluk'tan daha farklı bir takım bekliyorum. Bu zorluklara hazır olmamız gerekiyor. Sabırla, soğukkanlı bir şekilde, kendi oyunumuzu yürekten ve coşkuyla oynarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. İnşallah kazanırız. Başından beri olan heyecanımızın daha üst seviyeye çıkacağı bir maç olacak. Oyuncularımız saha içerisinde, taraftarlarımız tribünde aynı duygu, düşünceyi paylaşarak, iyi bir sinerji oluşturarak, güzel futbolla 3 puanı almak istiyoruz. İnşallah bunu da hayata geçiririz" dedi.

EFECAN KARACA: ARNAVUTLUK MAÇINI KAZANIP, FRANSA İLE FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ

Zorlu maçlara çıkacaklarını belirten A milli futbolcu Efecan Karaca da, "Arnavutluk ve Fransa ile zorlu maçlarımız var. Öncelikle Arnavutluk maçını kazanıp, Şenol hocamızın dediği gibi Fransa maçıyla final oynamak istiyoruz" diye konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR: BİZİM İÇİN ŞU AN EN ÖNEMLİ KARŞILAŞMA, ARNAVUTLUK MAÇI

Arnavutluk maçının şu anda en önemli karşılaşma olduğunu ifade eden TFF Başkanı Nihat Özdemir ise şunları kaydetti:

"Unutmamamız gerekir ki, çok yakın bir zamanda Andorra maçında 89'uncu dakikada golü bulduk. Seyirci desteği maç boyunca devam ederse bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu, grubumuzdaki en önemli maçlardan bir tanesi. Aynı saatte İzlanda ile Fransa oynayacak. O maç da grupta sıralamayı etkileyecek. Daha sonra Paris'e gideceğiz ama dediğim gibi bizim için en önemli karşılaşma, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacağımız Arnavutluk maçı. Taraftardan canıyürekten destek istiyoruz."

"HEDEFİMİZ GRUPTAN LİDER YA DA 2'NCİ SIRADA ÇIKMAK"

Fransa ile oynanacak olan mücadeleye de değinen Özdemir, "İlk olarak Arnavutluk maçını düşünüyoruz, daha sonraki kademede Fransa maçını düşüneceğiz. Fransa son dünya şampiyonu. Önemli bir rakip. Bizim hedefimiz bu gruptan lider bir ya da 2'nci sırada çıkmak. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

SELİM SOYDAN: ARNAVUTLUK ÇOK İYİ BİR TAKIM

Türkiye'nin 11 Ekim'de oynayacağı Arnavutluk karşılaşmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da, "Arnavutluk çok iyi bir takım, iyi bir maç olacak. Herkesi maça bekliyoruz, bir tek milli takımımız var. Şenol Güneş'in 'Arnavutluk maçını kazanamazsak, Fransa ile final oynayamayız' sözüne kesinlikle katılıyorum" yorumunu yaptı.

"ÇOK İYİ BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR"

Milli takımın Şenol Güneş yönetiminde çok iyi bir grafik yakaladığını belirten Soydan, "Milli takımımız çok iyi ve çok da iyi bir hocamız var. Hocanın kurduğu bir milli takım var. Bu milli takım bugüne kadar çok muvaffak oldu. Bundan sonra daha da başarılı olacağına inanıyorum. Futbol şansının biraz yanımızda olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

