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A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları

33 dakika önce

Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer almadı Emre, Burak, Dorukhan, Emre Taşdemir, Mahmut ve Yusuf takımla çalıştı Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA, - Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, pazar günü Özbekistan'la oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş...

A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları, System.String[]

Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer almadı


 

Emre, Burak, Dorukhan,  Emre Taşdemir, Mahmut ve Yusuf takımla çalıştı


 

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK-ANTALYA, - Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, pazar günü Özbekistan'la oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Dün oynanan Yunanistan karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu antrenmana katılmazken, Enes Ünal ise koşu yaptı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor. A Milliler, kamp kapsamında ikinci hazırlık maçında 2 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Yunanistan maçında forma giyen futbolcular saat 11.00'de yenilenme çalışması yaparken, akşam antrenmanında ise takımla birlikte çalıştılar.
Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda A Milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha önce fizyoterapist eşliğinde çalışan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan, Emre Taşdemir ile Mahmut Tekdemir ve Yusuf Yazıcı da takımla birlikte çalıştı. Yunanistan'la oynanan karşılaşmada sakatlanan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu antrenmana katılmazken, Enes Ünal koşu yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. 


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:34 Kaynak: DHA
Cenk Tosun, Özbekistan, Spor
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