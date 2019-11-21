Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'da primler dağıtıldı
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A Milli Takım'da primler dağıtıldı

6 saat önce

Türk Telekom Stadyumu'nda çalınan Plevne Marşı'nı Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in belirlediğini söyleyen Soydan, "Şenol hoca korkunç derecede işine bağlı bir insan. Sahada çalınacak müzikler var ya, onlara bile kendisi karar veriyor.

A Milli Takım'da primler dağıtıldı, System.String[]

Türk Telekom Stadyumu'nda çalınan Plevne Marşı'nı Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in belirlediğini söyleyen Soydan, "Şenol hoca korkunç derecede işine bağlı bir insan. Sahada çalınacak müzikler var ya, onlara bile kendisi karar veriyor. İzlanda maçında sahada çalınan müzikleri kendisi belirledi. Öylesine çalışkan bir insanla çalışıyorum" dedi.


Grubunu 2. sırada tamamlayan Milli Takım'da futbolcuların primlerinin de dağıtıldığını belirten Soydan, "Primler dağıtıldı, gününde hem de. Hepsinin prim listesini de Şenol hoca yaptı, iş bitti. Hiç kimse de duymadı mesela" ifadelerini kullandı.

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Türk Telekom Stadyumu, Şenol Güneş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:16 
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