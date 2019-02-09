Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'da Şenol Güneş İddiası

A Milli Takım'da Şenol Güneş İddiası

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldiği toplantının ardından milli takımın başına geçmeyi kabul ettiği iddia edildi.

A Milli Takım'da Şenol Güneş İddiası, System.String[]
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldiği toplantının ardından milli takımın başına geçmeyi kabul ettiği iddia edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mircea Lucescu'nun yerine 16 yıl aradan sonra milli takımın geçiyor. Hafta içerisinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelen tecrübeli teknik adamın kendisine yapılan teklifi tek bir şartla kabul ettiği iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Güneş, Beşiktaş'taki görevini tamamlayıp, milli takımın başına bu şartlar altında geçmek istedi. Yapılan görüşme sonrasında ise Şenol Güneş'in federasyondan gelen teklifle hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı sezon sonuna kadar birlikte çalıştırmayı kabul ettiği belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:31 Kaynak: İHA

Spor
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