A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş dönemi sona erdi. Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son olarak Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili 'Şenol Güneş'e teşekkür ederiz' başlığıyla yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Şenol Güneş önderliğinde 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, söz konusu turnuvaya grup aşamasında puan alamadan veda etmişti. - İSTANBUL