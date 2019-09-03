Son Dakika Haberleri: A milli takım'da yusuf yazıcı şoku
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A milli takım'da yusuf yazıcı şoku

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürdüğü günün tek idmanında Yusuf Yazıcı sakatlık geçirdi.

A milli takım'da yusuf yazıcı şoku, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürdüğü günün tek idmanında Yusuf Yazıcı sakatlık geçirdi.
Efecan Karaca ile çarpışan milli futbolcu, saha kenarına geldi. Burada buz tedavisi uygulanan Yusuf Yazıcı, daha sonra ise idmanı yarıda bıraktı ve sahadan ayrıldı. Yusuf Yazıcı'nın durumu, yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yusuf Yazıcı'nın kenara gelişi
Buz tedavisi uygulanması
Sahadan çıkışı


A Milli Futbol Takımı, Yusuf Yazıcı, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:56 Kaynak: DHA
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