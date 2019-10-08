A milli takım, dorukhan toköz'ü hastanede ziyaret etti
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Milli takımın hastaneye gelişiAy-yıldızlıların Dorukhan Toköz'ü ziyaretiŞenol Güneş ve futbolcuların genç oyuncuyla görüşmeleri.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:12 Kaynak: DHA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Milli takımın hastaneye gelişi
Ay-yıldızlıların Dorukhan Toköz'ü ziyareti
Şenol Güneş ve futbolcuların genç oyuncuyla görüşmeleri
Eski futbolcu Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın düğününe ünlü isimler akın etti Galatasaray'da atılan 1 golün maliyeti 41 milyon TL Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi