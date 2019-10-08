Son Dakika Haberleri: A milli takım, dorukhan toköz'ü hastanede ziyaret etti
Son Dakika Spor A milli takım, dorukhan toköz'ü hastanede ziyaret etti

A milli takım, dorukhan toköz'ü hastanede ziyaret etti

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Milli takımın hastaneye gelişiAy-yıldızlıların Dorukhan Toköz'ü ziyaretiŞenol Güneş ve futbolcuların genç oyuncuyla görüşmeleri.

A milli takım, dorukhan toköz'ü hastanede ziyaret etti, System.String[]

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Milli takımın hastaneye gelişi
Ay-yıldızlıların Dorukhan Toköz'ü ziyareti
Şenol Güneş ve futbolcuların genç oyuncuyla görüşmeleri


Dorukhan Toköz, Şenol Güneş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:12 Kaynak: DHA
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