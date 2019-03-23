Son Dakika Haberleri: A Milli Takım Eskişehir'de

A Milli Takım Eskişehir'de

49 dakika önce

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, Eskişehir'e geldi.

A Milli Takım Eskişehir'de, System.String[]
UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, Eskişehir'e geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla TSİ 18.00'de Tiran Havalimanı'ndan Eskişehir'e seyahat eden A Milli Takım kafilesi, TSİ 20.00'de Eskişehir'e geldi. Eskişehir Hassan Polatkan Havaalanına inen Ay-Yıldızlıların morallerinin yerinde olduğu görüldü. Sadece birkaç taraftarın ilgi gösterdiği oyuncular, takım otobüsüne binerek konvoy halinde kalacakları otele hareket etti. H Grubundaki ilk iç saha maçına Eskişehir'de çıkacak milliler, Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki ilk mücadelesini de 27 Mart 2017'de Moldova ile oynamış ve bu özel müsabakayı 3-1 kazanmıştı. Milliler hazırlıklarını yarın saat 17.30'da Eskişehir Yeni Stadyumda sürdürecek. 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyum'unda oynanacak Türkiye - Moldova maçı saat 20.00'de başlayacak. A Milli Takım H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

(Kadir Arslan - Abdullah Güçlü - Mustafa Kaplan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:41 Kaynak: İHA

Moldova, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavut Taraftarlar, İstiklal Marşı'nı Islıkladı! İşte O Görüntüler Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı Emre Belözoğlu: Böyle Maçları Kazanamadığımız İçin Turnuvalara Gidemedik Messi'nin Kabus Gecesi! Hem Yenildiler Hem Sakatlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 21:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Takım Eskişehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]