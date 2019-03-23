Son Dakika Haberleri: A Milli Takım, Eskişehir'e Geldi

A Milli Takım, Eskişehir'e Geldi

42 dakika önce

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşma için Arnavutluk'tan özel uçakla Eskişehir'e geldi.

A Milli Takım, Eskişehir'e Geldi, System.String[]
A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşma için Arnavutluk'tan özel uçakla Eskişehir'e geldi.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak. Pazartesi akşamı oynanacak maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncuları taşıyan özel uçak Arnavutluk'tan kalkarak saat 20.00'de Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Pasaport işlemlerinin ardından Güneş ve oyuncular havalimanında bekleyen takım otobüsüne binerek kampa girecekleri otele geçti. Arnavutluk takımını 2-0'lık skorla geçen millilerin oldukça keyifli olduğu gözlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ali Dürüst ve Şenol Güneş'in çıkışı

Oyuncuların havalimanından çıkışı

Takım otobüsüne binmeleri

Otobüsün hareket etmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:48 Kaynak: DHA

Moldova, Arnavutluk, Eskişehir, Spor
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