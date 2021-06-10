- A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son idmanını yaptı

ROMA - EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

EURO 2020'nin açılış maçında, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Eski milli futbolcu Emre Belözoğlu ve TFF yöneticileri de takip etti. İstasyon ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktiği üzerinde duruldu. A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında, Roma Olimpiyat Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de İtalya ile karşı karşıya gelecek.