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A Milli Takım, Fransa'ya hazır

42 dakika önce

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Fransa maçının son çalışmasını yaptı.

A Milli Takım, Fransa'ya hazır, System.String[]
A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Fransa maçının son çalışmasını yaptı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.  
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6 puanla H Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan Türkiye, grup lideri Fransa ile yarın saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip son çalışmasını maçın oynanacağı statta yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir de izledi. Özdemir, antrenman için sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaştı. 
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı devam eden Emre Belözoğlu antrenmanlara katılmadı.


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
Futbol, Avrupa, Fransa, Spor
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