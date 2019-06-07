A Milli Takım, Fransa'ya hazır
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A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Fransa maçının son çalışmasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:29 Kaynak: DHA
A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın oynayacağı Fransa
maçının son çalışmasını yaptı. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkanı Nihat Özdemir
de izledi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6 puanla H Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alan Türkiye, grup lideri Fransa ile yarın saat 21.45'te Konya
Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip son çalışmasını maçın oynanacağı statta yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanı TFF Başkanı Nihat Özdemir de izledi. Özdemir, antrenman için sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaştı.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı devam eden Emre Belözoğlu
antrenmanlara katılmadı.
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