Son Dakika Haberleri: A Milli Takım, Fransa'ya hazırlanıyor
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A Milli Takım, Fransa'ya hazırlanıyor

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, kamp çalışmalarını sürdürdü.

A Milli Takım, Fransa'ya hazırlanıyor, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, kamp çalışmalarını sürdürdü.
8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşı karşıya gelecek olan milliler, Antalya Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalıştı. 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesi Şenol Güneş, orta sahada topladığı futbolcularla kısa bir görüşme yaptı. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fransa karşılaşmasının taktik çalışması yapıldığı öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:13 Kaynak: DHA
Futbol, Avrupa, Fransa, Spor
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