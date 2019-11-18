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A Milli Takım, H Grubu'nu ikinci sırada noktaladı

6 saat önce

Milliler 23 puanla ikinci sıradaFransa'ya galibiyet yokEn golcü isim Cenk TosunAta SELÇUK / - UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grubunu ikinci sırada tamamlayarak finallere katılmaya hak kazandı.

A Milli Takım, H Grubu'nu ikinci sırada noktaladı, System.String[]

Milliler 23 puanla ikinci sırada

Fransa'ya galibiyet yok

En golcü isim Cenk Tosun

Ata SELÇUK/ - UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grubunu ikinci sırada tamamlayarak finallere katılmaya hak kazandı.

Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova'nın olduğu grupta 10 maçta 23 puan toplama başarısı gösteren milliler, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Tek mağlubiyetini İzlanda deplasmanında alan A Milli Takım, rakip filelere 18 gol atarken, kendi ağlarında ise yalnızca 3 gol gördü.

FRANSA'YA GALİBİYET YOK

Gruba birinci torbadan katılan son dünya şampiyonu Fransa'ya 2 maçta da galibiyet yüzü göstermeyen ay yıldızlılar, iç sahada Fransa'yı 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmandan ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

EN GOLCÜ CENK TOSUN

A Milli Takım'ın grupta attığı 18 golün 5'inde imzası olan Cenk Tosun, millilerin grup aşamasındaki en golcü oyuncusu oldu. Cenk Tosun'u 3 golle Kaan Ayhan takip ederken, son maçta Andorra filelerine 2 gol gönderen Enes Ünal ise 3'üncü sırayı aldı.

Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı ise birer gol atarak milli takımın Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmesi yolunda büyük pay üstlendi.

SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

A Milli Takım'ın grubunda oynadığı müsabakalar ve maçlar sonunda grupta oluşan puan durumu şu şekilde:

- SONUÇLAR:

Arnavutluk - TÜRKİYE: 0-2

TÜRKİYE - Moldova: 4-0

TÜRKİYE - Fransa: 2-0

İzlanda - TÜRKİYE: 2-1

TÜRKİYE - Andorra: 1-0

Moldova - TÜRKİYE: 0-4

TÜRKİYE - Arnavutluk: 1-0

Fransa - TÜRKİYE: 1-1

TÜRKİYE - İzlanda: 0-0

Andorra - TÜRKİYE: 0-2

- PUAN DURUMU:

1- Fransa/ 25 puan

2- TÜRKİYE/ 23 puan

3- İzlanda/ 19 puan

4- Arnavutluk/ 13 puan

5- Andorra/ 4 puan

6- Moldova/ 3 puan


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:04 Kaynak: DHA
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