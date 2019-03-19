Son Dakika Haberleri: A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren miller, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ayrı çalıştıkları idmanın taktik bölümünde takıma dahil oldu. A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'da yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:51 Kaynak: İHA

Moldova, Arnavutluk, Avrupa, Güncel
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