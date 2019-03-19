A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Avrupa
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk
ve Moldova
ile karşılaşacak olan A Milli Futbol
Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde Riva
'da bulunan TFF Hasan Doğan
Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren miller, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ayrı çalıştıkları idmanın taktik bölümünde takıma dahil oldu. A Milli Futbol Takımı
, yarın Riva'da yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:51 Kaynak: İHA
A Milli Takımımız Hazırlıklarını Sürdürdü
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