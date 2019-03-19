Son Dakika Haberleri: A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürdü

42 dakika önce

- A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL - Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
- A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren miller, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ayrı çalıştıkları idmanın taktik bölümünde takıma dahil oldu.
A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'da yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:14 Kaynak: İHA

Spor
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