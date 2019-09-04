Son Dakika Haberleri: A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü

2 saat önce

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra'yı konuk edecek ve 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki hazırlıklarına devam ediyor.

A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra'yı konuk edecek ve 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki hazırlıklarına devam ediyor.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Sakatlıkları nedeniyle tedavi ve bireysel antrenman programlarına devam eden Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangaré bugün yapılan idmana katılmazken, dünkü antrenmanda yer almayan Emre Belözoğlu ve aynı çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı ise takımla birlikte antrenman yaptı.


Millilerin bugünkü çalışmasını, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.


Ay-yıldızlı ekip yarın saat 18.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Moldova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
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