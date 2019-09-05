Son Dakika Haberleri: A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı geçen Ozan Tufan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare ise çalışmada yer almadı.

Antrenmanda sol bacağında ağrı hisseden Emre Belözoğlu bir süre çalışmaya ara verdi. Şenol Güneş'in de yanına gelerek durumunu sorduğu Emre, daha sonra ise takımla çalışmaya devam etti.

İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş, saha kenarında bir süre golcü futbolcu Cenk Tosun ile özel olarak da görüştü.

İdmanın basına açık bölümünde futbolcular ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekip, Andorra karşılaşmasının oynanacağı Vodafone Park'ta yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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