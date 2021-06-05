A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

EURO 2020 öncesinde Almanya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, akşam yaptığı antrenmanla, İtalya maçının hazırlıklarını sürdürdü.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. 2. etap kamp çalışmaları için 2 Haziran'da Almanya'ya gelen milliler, 10 Haziran tarihine kadar idmanlarına burada devam edecek. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketlerinin ardından takımı sahada toplayan Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Topla yapılan ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, ardından 3'er grupla minyatür kale maç yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktiği üzerinde duruldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman sırasında sık sık idmanı durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu. A Milli Takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - BIELEFED