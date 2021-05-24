A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor

EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya 'da hazırlık maçı oynayacak A Milli Takım , çalışmalarına devam ediyor.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti