A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
10.11.2020 19:56
Hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, çalışmalarını tamamladı.
Hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, çalışmalarını tamamladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ile başladı. Açma-germe hareketleri ile devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman taktik prova ile sona erdi.
A Mili Takımı, Hırvatistan ile özel maçta yarın Beşiktaş Park'ta saat 20.45'de karşı karşıya gelecek.
(İHA)
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