A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

11.11.2020 03:12

- A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı Hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, çalışmalarını tamamladı.

- A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ile başladı. Açma-germe hareketleri ile devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman taktik prova ile sona erdi.

A Mili Takımı, Hırvatistan ile özel maçta yarın Beşiktaş Park'ta saat 20.45'de karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

Hırvatistan, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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