A Milli Takım Hollanda'da - Son Dakika

A Milli Takım kafilesi, Dünya Kupası Elemeleri G grubunda oynayacağı Hollanda karşılaşması için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.

Malaga Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Amsterdam'a inen milliler, buradan kalacağı otele geçti. Ay-yıldızlıları havalimanında T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve beraberindeki heyet karşıladı. Milliler, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Hollanda maçı hazırlıklarına başlayacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 6 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 19.30'da maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Hollanda maçı öncesindeki son çalışma ise, 20.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

(İHA)