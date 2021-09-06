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A Milli Takım, Hollanda'nın konuğu - Son Dakika

A Milli Takım, Hollanda'nın konuğu

06.09.2021 11:14
A Milli Takım, Hollanda'nın konuğu, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın Hollanda'ya konuk olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın Hollanda'ya konuk olacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında A Milli Futbol Takımı, yarın Hollanda ile karşılaşacak. Johan Cruijff Arena'da oynanacak ve 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Kırmızı-beyazlılar, grubun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup etmişti.

598. KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda mücadelesiyle birlikte tarihinde 598. maçına çıkacak. Milliler, geride kalan 597 karşılaşmada 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi elde etti. Söz konusu müsabakalarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 795 gol atan A Milli Takım, kalesinde ise 853 gol gördü.

GÜNEŞ İLE 59. RESMİ MÜSABAKA

Kırmızı-beyazlı takım, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 59. resmi maçına çıkacak. Geride kalan 58 mücadelede 31 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 14 beraberlik elde edildi. Söz konusu karşılaşmalarda Milli Takım, 102 gol atıp ağlarında 58 gole engel olamadı.

(Uygar Aydın/İHA)

A Milli Takım, Hollanda'nın konuğu

2022 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Hollanda, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel A Milli Takım, Hollanda'nın konuğu - Son Dakika


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