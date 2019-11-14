A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı
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- A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı İSTANBUL - A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
- A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı
İSTANBUL - A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı.
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