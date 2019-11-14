Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı
Son Dakika Spor A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı

A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı

6 saat önce

- A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı İSTANBUL - A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı.

- A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı

İSTANBUL - A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı.

A Milli Takım'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stattan ayrıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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