Son Dakika Haberleri: A Milli Takım iki hazırlık maçı oynayacak
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A Milli Takım iki hazırlık maçı oynayacak

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile özel maç yapacak.

A Milli Takım iki hazırlık maçı oynayacak, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile özel maç yapacak.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek A Milli Takım'ın Mart ayında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Buna göre; ay-yıldızlılar 27 Mart 2020 tarihinde Slovenya, 30 Mart 2020'de de Avusturya ile deplasmanda birer özel maç yapacak.Slovenya- Türkiye karşılaşması Slovenya'nın başkenti Ljubljana, Avusturya-Türkiye müsabakası da Avusturya'nın başkenti Viyana'da oynanacak. Maçların stadyum ve saatleri daha sonra ilan edilecek.


Avusturya, Slovenya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
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