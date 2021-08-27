A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu

A Miili Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu.
A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. A Milli oyuncular 29 Ağustos Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacakları açıklandı.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 26 kişilik kadro şu şekilde: KALECİLER: Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay BayındırDEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Cengiz Umut MeraşORTA SAHALAR: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar
FORVETLER: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil İbrahim Dervişoğlu
Kaynak: DHA
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