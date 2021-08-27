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A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu - Son Dakika

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu

27.08.2021 16:33
A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu, System.String[]

A Miili Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu.

A Miili Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. A Milli oyuncular 29 Ağustos Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacakları açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 26 kişilik kadro şu şekilde: KALECİLER: Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay BayındırDEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Cengiz Umut MeraşORTA SAHALAR: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar

FORVETLER: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil İbrahim Dervişoğlu


2022 FIFA Dünya Kupası, Milli Takım, Amsterdam, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor


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