A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu

A Miili Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. A Milli oyuncular 29 Ağustos Pazar günü saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacakları açıklandı.

FORVETLER: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil İbrahim Dervişoğlu