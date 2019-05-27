Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'ın Antalya kampı bugün başlıyor

A Milli Takım'ın Antalya kampı bugün başlıyor

3 saat önce

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Antalya'da kampa girecek.

A Milli Takım'ın Antalya kampı bugün başlıyor, System.String[]
UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Antalya'da kampa girecek.

A Milliler, 11 günlük kamp süresince 30 Mayıs'ta Yunanistan ve 2 Haziran'da Özbekistan ile birer özel maç oynayacak. Aday kadroya davet edilen futbolcular, bugün saat 14.00'te Belek bölgesindeki bir otelde toplanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu tesiste düzenleyeceği basın toplantısı da aynı saatte başlayacak. Ay-yıldızlılar, kamptaki ilk çalışmasını ise saat 18.30'da gerçekleştirecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:14 Kaynak: İHA
Spor
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