A Milli Takım'ın Antalya kampı sona erdi

A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde Antalya'da yaptığı hazırlık kampını bu akşamki antrenman ile tamamladı.

Ay-Yıldızlılar, son çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.