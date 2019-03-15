Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı Açıklaması

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı Açıklaması

2 saat önce

IHAAW141532-SPO/15-03-2019- A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı: - Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat - Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir - Orta...

A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı Açıklaması, System.String[]
IHAAW141532-SPO/15-03-2019

- A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı:
- Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Sinan Bolat
- Defans: Gökhan Gönül, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Emre Taşdemir
- Orta saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yunus Mallı, Emre Kılınç, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu
- Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun 15.03.2019 14: 15: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Mert Günok, Moldova, Arnavutluk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Döndü Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş

Sevilla'da Pablo Machin Dönemi Sona Erdi Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:33:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova Maçlarının Aday Kadrosu Açıklandı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]