A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı

Milli Takım 'ın Euro 2020 öncesinde ilk kamp süreci Antalya 'da başladı.

A Milli Takım, kamptaki ilk çalışmasını konaklama yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da başlayan antrenmandan önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağıyla bu önemli bayramı kutladılar. Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışmalar yapıldı. İdmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan Beşiktaş'tan gelecek oyuncular ise yer almadı.

Öte yandan, İrfan Can Kahveci, düz koşu ile antrenmanı tamamlarken, Umut Meraş da antrenman sonrası kampa katıldı.

- Serikantalya