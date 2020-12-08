A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri fikstürü açıklandı. G Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda 'yı ağırlayacak. 27 Mart 'ta deplasmanda Norveç 'e konuk olacak Milliler, 30 Mart'ta Letonya ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Eylül ayında 3, ekim ayında 2 maça çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ 'a konuk olacağı maçla grup etabını tamamlayacak.

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