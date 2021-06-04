Üye Girişi
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor

04.06.2021 14:48
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor, System.String[]

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarına Almanya'da devam ediyor.

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarına Almanya'da devam ediyor.

Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında bulunan Hotel Klosterpforte'de konaklayan Ay Yıldızlılar, antrenmanı da buradaki sahada yaptı. Moldova maçında oynayan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.Milliler, EURO 2020 çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- Almanya
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor

Avrupa Futbol Şampiyonası, Milli Takım, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye saatler kala Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye saatler kala Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı

Son Dakika Haberleri
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
14:47 Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!
14:42 Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!
14:37 TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak
14:31 Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?
14:21 Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor
13:47 Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
13:42 Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti         
14:51
Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!         
14:42
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmindeki sahneyi akıllara getirdi Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmindeki sahneyi akıllara getirdi         
14:17
Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı         
13:57
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldüren katilden hakimi şaşırtan soru: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
12:48
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı         
09:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 14:56:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement