A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosu açıklandı. 30'dan 26'ya indirilen kadroda Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir yer almadı.

11 Haziran Cuma-11 Temmuz Pazar tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek milli takımın kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş 26 kişilik kadroda şu futbolculara yer verdi: