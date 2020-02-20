A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi - Son Dakika Spor

A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden 2020'nin ilk dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1765 -
2Fransa 1733 -
3Brezilya 1712 -
4İngiltere1661 -
5Uruguay1645 -
6Hırvatistan

1642 -
7Portekiz

1639 -
8 İspanya 1636 -
9 Arjantin

1623

 -
10Kolombiya

1622 -

A Milli Futbol Takımı, Belçika, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun
Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:44:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]